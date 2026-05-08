Забракло агресивності в атаці: Фернандес – про поразку Карпат від Кривбаса

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес відреагував на поразку від Кривбаса у 27 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер вважає, що його команда втратила очки у зустрічі з криворіжцями.

"Сьогодні ми втратили очки. Почали поєдинок добре, але нам забракло агресивності у створених моментах. Я думаю, що два-три гольові епізоди у нас були. Дуже багато разів ми доходили до штрафного майданчика суперника, але у футболі так трапляється – якщо ти не використовуєш свої нагоди, то ось такі наслідки. Перший небезпечний момент створив Кривбас і відразу забив гол. Після цього ми намагалися змінити хід поєдинку, та ухвалювали надто поспішні рішення. Думаю, що ми більше моментів створювали, коли зберігали спокій. У тих моментах, коли ми хотіли якомога швидше доставити м'яч до штрафного майданчика суперника, пришвидшити гру, то ми надто поспішно діяли", – сказав він.

Карпати перервали свою безпрограшну серію, яка налічувала вісім матчів.

"Звичайно, що поразка болить. Ми мали успішну серію та чимало матчів поспіль не програвали. Ми завжди виходимо на гру, щоб перемагати. З самого початку ми сюди приїхали, щоб здобувати перемогу. Мені не сподобалися останні хвилини матчу, адже, як на мене, ми не робили те, що повинні були. На відміну від початку першого тайму, коли ми показували хорошу гру. Тим не менш, нам потрібно продовжувати працювати. Наступний поєдинок вже у вівторок. У нас є чимало травмованих футболістів і я вже казав нашим гравцям, які на перебувають заміні, що це для них шанс скористатися і довести, що вони здатні бути в цій команді та чи здатні вони гідно замінити основних гравців", – підсумував Фернандес.

Напередодні Карпати продовжили контракт із 22-річним півзахисником Яном Костенком.