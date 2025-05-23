Саудівський клуб зробив неймовірну пропозицію Фернандешу, встановивши дедлайн для відповіді

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш все ж таки може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно з джерелом, 30-річний португалець отримав пропозицію від Аль-Хіляля, який готовий дати футболісту трирічний контракт із зарплатою в розмірі 65 мільйонів фунтів на сезон, включаючи бонуси та гонорар за підписання угоди.

Але при цьому саудівський колектив встановив для Фернандеша дедлайн: у капітана МЮ є час до кінця травня, щоб дати свою відповідь.

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед в разі продажу свого найкращого гравця року зможе отримати близько 100 мільйонів фунтів. Але при цьому зазначається, що "червоні дияволи" не збираються розставатися з Бруно.

Минулого літа МЮ та Фернандеш продовжили контракт, який розрахований до літа 2027 року.

Після поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема Бруно чесно заявив, що буде готовий залишити Манчестер Юнайтед, якщо цього захоче сам клуб, та якщо це допоможе з перебудовою складу команди Рубена Аморіма.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед зустрінеться з агентом Алехандро Гарначо, щоб обговорити умови продажу незадоволеного аргентинця.