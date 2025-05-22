Бруну Фернандеш: Буду в МЮ доки мені не скажуть, що час іти

Півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розповів про те, чи залишиться в клубі цього літа.

30-річного португальця цитує Фабріціо Романо.

"Я буду тут доки клуб не скаже, що мені час іти. Якщо клуб вважає, що нам час попрощатися, бо їм потрібно заробити грошей чи щось інакше, то так і буде. Деколи футбол буває таким", – заявив Фернандеш.

Нагадаємо, Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року. На початку травня повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

У поточному сезоні на рахунку Фернандеша 19 голів і 19 асистів у 56 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Після поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема (0:1) португалець підтримав головного тренера команди Рубена Аморіма.