Манчестер Юнайтед обговорить з агентом Гарначо продаж футболіста

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо все більше наближається до того, щоб залишити "Олд Траффорд" цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, найближчими днями має відбутися зустріч представників клубу та гравця, під час якої головною темою буде продаж футболіста у літнє трансферне вікно.

Гарначо незадоволений роллю, яку він відіграє після призначення Рубена Аморима на посаду головного тренера. Він також засмучений тим, що отримав усього 20 хвилин під час фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема (0:1).

Повідомляється, що манкуніанці готові вести переговори про його продаж, якщо надійде пропозиція, що задовільнить англійський клуб. Представники Гарначо очікують на інтерес з боку клубів АПЛ та Саудівської Аравії.

Отримання значного гонорару за Гарначо, який вважається випускником академії з точки зору прибутку та сталого розвитку (PSR), також збільшить кошти, доступні для Аморима, щоб оновити склад команди перед наступним сезоном.

Фінанси Юнайтед знову опинилися під пильною увагою після того, як вони втратили потенційні 100 мільйонів фунтів за виступ у Лізі чемпіонів наступного сезону, програвши фінал Ліги Європи.