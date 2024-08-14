Манчестер Юнайтед продовжив контракт із капітаном клубу

Бруну Фернандеш та Манчестер Юнайтед погодили новий контракт. Капітан команди залишиться в клубі до кінця сезону 2026/27.

Про це повідомляє сайт "червоних дияволів".

У договорі також є опція продовження контракту ще на сезон.

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024

Манчестер Юнайтед придбав Фернандеша в січні 2020 року з португальського Спортінга. За хавбека англійський топклуб заплатив 65 млн євро.

29-річний Бруну за цей час зіграв за МЮ 234 гри, у яких забив 79 голів та віддав 67 результативних передач.

Нагадаємо, на вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо претендує французький ПСЖ.