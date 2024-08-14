Манчестер Юнайтед продовжив контракт із капітаном клубу
Бруну Фернандеш та Манчестер Юнайтед погодили новий контракт. Капітан команди залишиться в клубі до кінця сезону 2026/27.
Про це повідомляє сайт "червоних дияволів".
У договорі також є опція продовження контракту ще на сезон.
Манчестер Юнайтед придбав Фернандеша в січні 2020 року з португальського Спортінга. За хавбека англійський топклуб заплатив 65 млн євро.
29-річний Бруну за цей час зіграв за МЮ 234 гри, у яких забив 79 голів та віддав 67 результативних передач.
Нагадаємо, на вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо претендує французький ПСЖ.