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Манчестер Юнайтед продовжив контракт із капітаном клубу

Руслан Травкін — 14 серпня, 21:22
Манчестер Юнайтед продовжив контракт із капітаном клубу

Бруну Фернандеш та Манчестер Юнайтед погодили новий контракт. Капітан команди залишиться в клубі до кінця сезону 2026/27.

Про це повідомляє сайт "червоних дияволів".

У договорі також є опція продовження контракту ще на сезон.

Манчестер Юнайтед придбав Фернандеша в січні 2020 року з португальського Спортінга. За хавбека англійський топклуб заплатив 65 млн євро.

29-річний Бруну за цей час зіграв за МЮ 234 гри, у яких забив 79 голів та віддав 67 результативних передач.

Нагадаємо, на вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо претендує французький ПСЖ.

Контракт Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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