Кубок Азії-2027 перенесли через атаки на Саудівську Аравію

Проведення Кубку Азії 2027 року відклали внаслідок низки атак на Саудівську Аравію, яка є господаркою турніру.

Про це повідомляє Азійська конфедерація футболу. Деталі додає BBC.

Першочергово було заплановано, що азійська першість мала б відбутися з 7 січня по 5 лютого 2027 року. Утім, внаслідок останніх подій у країні змагання було вирішено перенести на період з 23 грудня 2027 року по 21 січня 2028 року.

У заяві АФК повідомляється, що таке рішення було ухвалено після виникнення проблем з логістикою.

Додамо, що чинним чемпіоном Кубку Азії є Катар, який здобув свій титул у 2023 році.

Нагадаємо, що на початку жовтня цього року міжнародний аеропорт у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнав ушкоджень після атаки з боку хуситів. Внаслідок цього нападу загинули 12 осіб, а понад 300 отримали поранення.

Згодом керівні спортивні органи Саудівської Аравії виріши перенести низку матчів вищого футбольного дивізіону країни.

Окрім того, було скасовано низку турнірів з гольфу, тенісу та велоспорту. Зокрема, напередодні було оголошено, що Ралі Дакар-2027 не відбудеться у Саудівській Аравії через можливі проблеми з безпекою.