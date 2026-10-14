У Саудівській Аравії почали переносити футбольні матчі внаслідок атак хуситів

Внаслідок атак з боку хуситів на Саудівську Аравію було вирішено перенести низку матчів вищого футбольного дивізіону країни.

Про це повідомляє Diario AS.

Йдеться про поєдинки Аль-Ріяд — Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад — Аль-Шабаб, які тепер відбудуться 19 грудня замість 16 жовтня, а також зустріч Аль-Ахлі — Аль-Наср, перенесену з 15 жовтня на 6 березня 2027 року.

Місцеві футбольні органи інформують, що ці перенесення були зроблені не з міркувань безпеки, а через проблеми з логістикою, які утворилися після атаки на аеропорт Ер-Ріяда.

Як зазначається, певна низка футболістів вже покинула регіон внаслідок цієї ситуації. Утім, за даними видання, у країні залишилась головна футбольна зірка чемпіонату – португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Окрім того, існують побоювання щодо проведення ралі "Дакар" та наступного Кубку Азії з футболу.

Нагадаємо, що матч 2-го туру азійської Ліги чемпіонів між саудівським Аль-Насром та узбекистанським Нефтчі Фергана в Ер-Ріяді розпочався на годину пізніше через загрозу атаки. Зрештою поєдинок завершився перемогою команди Роналду – 3:1.