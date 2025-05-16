Фернандеш став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні

Півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став найкращим гравцем команди в сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".

Португалець провів кампанію на звичному для себе високому рівні, відігравши загалом 54 матчі у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав таку ж кількість результативних передач.

Своїми виступами Фернандеш зміг заробити не тільки премію імені Метта Басбі, а й допомогти МЮ без жодної поразки пробитись у фінал Ліги Європи, де вони зустрінуться із Тоттенгемом.

В АПЛ команда продемонструвала катастрофічні для себе результати – наразі Юнайтед посідають 16 місце у турнірній таблиці за підсумками 36 турів.

Зазначимо, що сьогодні на "червоних дияволів" очікує матч проти Челсі в межах чемпіонату Англії. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Раніше Рубен Аморім прокоментував інтерес інший клубів до Фернандеша.