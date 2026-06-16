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Саудівська Аравія та Уругвай визначились зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 00:12
Саудівська Аравія та Уругвай визначились зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026
FIFA

У вівторок, 16 червня, у межах першого туру групи H чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна Саудівської Аравії зіграє проти Уругваю. Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Саудівська Аравія: Аль-Овайс, Абдулхамід, Тамбакті, Аль-Амрі, Аль-Харбі, Абу Аль-Шамат, Канно, Аль-Хайбарі, Аль-Давсарі, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан.

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Олівера, Вінья, Вальверде, Угарте, Бентанкур, Араухо, Віньяс, Нуньєс.

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1 туру групи H у межах чемпіонату світу, розписавши нічию 0:0. Бельгія з Єгиптом аналогічно розіграли мирову (2:2).

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