Хочу перемагати не тільки Реал: Канселу – про мотивацію після повернення у Барселону

Захисник Жоау Канселу висловився після свого повернення у каталонську Барселону.

Його слова наводить El Nacional.

Португальський оборонець розповів, що його мотивуватиме у футболці "блаугранас".

"Ми на хорошому шляху, у нас дуже якісні гравці. Ми зробимо все можливе, щоб виграти Лігу чемпіонів. Мене мотивує перемагати будь-кого, а не лише Реал. Я конкурентний. Я виграв багато битв у своєму житті й хочу перемагати не тільки Реал. У нас чудова команда, щоб перемагати всіх суперників", – заявив Канселу.

32-річний фланговий захисник дістався каталонцям безкоштовно, адже перед переходом він достроково розірвав контракт із Аль-Хілялем. Угода Жоау з іспанським грандом розрахована до 30 червня 2029 року.

Канселу переходить у Барселону вже втретє: раніше він виступав за каталонців на правах оренди в сезоні-2023/24 та у другій половині минулого сезону. Загалом за його спиною 65 ігор за каталонський колектив (6 голів і 9 асистів).

Раніше головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік розповів, що клуб працює над пошуком нового нападника після відходу Роберта Левандовського та Феррана Торреса.

Додамо, що перший офіційний матч Барселона проведе 23 серпня. У стартовому турі Ла Ліги-2026/27 команда Фліка зіграє на виїзді проти Ельче (початок о 22:30 за київським часом).