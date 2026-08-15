ПСЖ підписав іменитого форварда Барселони

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес став гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Франції.

Контракт із 26-річним нападником розрахований на 5 років – до літа 2031 року. В складі ПСЖ Торрес виступатиме під 9-м номером. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".