Один із кривдників збірної України на юнацькому Євро за крок до переходу в Барселону – Романо

Опорний півзахисник Штутгарта та юнацької збірної Німеччини Мірза Катович продовжить кар'єру в каталонській Барселоні.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, 19-річний футболіст незабаром прибуде до розташування "блаугранас". Планується, що спочатку півзахисник приєднається до резервної команди каталонців – Барселона Атлетик.

Гравця мають підписати на правах оренди, проте у контракті буде прописаний пункт про викуп за 3,5 млн євро.

Зауважимо, що Катович є вихованцем Штутгарта. На юніорському рівні футболіст провів у футболці "швабів" 93 матчі, у яких відзначився 10 голами та 8 асистами.

Варто зазначити, що Катович встиг відіграти за збірну U-19 Німеччини 8 матчів. У складі "бундестім" поїхав на цьогорічний юнацький чемпіонат Європи, де допоміг команді вибити у півфіналі збірну України під керівництвом Дмитра Михайленка (2:1), а у самому фіналі разом із партнерами поступився Іспанії (0:2).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "синьо-гранатові" домовилися про трансфер центрфорварда Арсенала Габріела Жесуса.