Барселона з дублями Рафіньї та Ямала переграла Райо Вальєкано у 3-му турі Ла Ліги

У понеділок, 31 серпня, двома матчами продовжилася програма 3-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27.

Осасуна завдяки голу Анте Будімір з пенальті мінімально переграла Хетафе. Барселона на "Камп Ноу" розібралась з Райо Вальєкано, по дублю у свій актив записали Рафінья та Ламін Ямал.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 тур, 31 серпня

Осасуна – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+2 Будімір (пен)

Барселона – Райо Вальєкано 5:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 12 Камельйо, 1:1 – 19 Рафінья, 2:1 – 21 Ямал, 3:1 – 51 Лежен (автогол), 3:2 – 59 Камельйо, 4:2 – 71 Рафінья, 5:2 - 90 Ямал

Нагадамо, напередодні Реал розгромив Малагу, а Депортиво переграв Валенсію у матчі з 2 автоголами.