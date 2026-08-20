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Канселу втретє перейшов у Барселону

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 16:29
Канселу втретє перейшов у Барселону
Жоау Канселу
ФК Барселона

Іменитий захисник Аль-Хіляля та збірної Португалії Жоау Канселу став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Іспанії.

Канселу дістався Барселоні безкоштовно: перед переходом він достроково розірвав контракт із Аль-Хілялем. Угода 32-річного португальця з Барселоною розрахована на три роки – до літа 2029 рокую

Канселу переходить у Барселону вже втретє: раніше він виступав за каталонців на правах оренди в сезоні-2023/24 і у другій половині минулого сезону. В минулій кампанії на його рахунку 2 голи та 3 асисти в 23 матчах у всіх турнірах.

Також Канселу виступав за Бенфіку, Валенсію, Інтер, Ювентус, Манчестер Сіті та Баварію. На рахунку захисника 12 голів у 73 матчах за збірну Португалії.

Аль-Хіляль Барселона Жоау Канселу

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