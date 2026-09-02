Зірковий новачок Барселони не стримався на презентації та вилаявся перед журналістами

Новачок Барселони Габріел Жезус, схоже, настільки зрадів своєму переходу до каталонського гранда, що під час першої пресконференції в статусі гравця "блаугранас" не зміг підібрати правильних слів.

Барселона офіційно посилила свій склад нападником Арсенала, після чого для бразильця традиційно організували презентацію та спілкування з журналістами.

Під час пресконференції Жезус розповідав про свій перехід і намагався пояснити, що приходить до команди, яка й без нього вже має надзвичайно високий рівень. Однак у якийсь момент емоції взяли гору.

"Я прийшов не для того, щоб зробити Барсу кращою, бо вони й так ох**нні… Ой, перепрошую, дуже хороші", – несподівано заявив бразилець.

Після власної обмовки нападник одразу зрозумів, що сказав зайве, та спробував виправитися. Втім, цей момент уже встиг привернути увагу фанатів і точно стане одним із найбільш обговорюваних епізодів його презентації.

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Нагадаємо, контракт Жезуса з Барселоною розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 10 мільйонів євро плюс 4 мільйони можливих бонусів.

Бразильський форвард виступав за Арсенал з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 123 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 32 голами та 22 асистами.