Ямал встановив бомбардирський рекорд, оформивши дубль у Ла Лізі

Вінгер Барселони Ламін Ямал записав собі в актив чергове досягнення, оформивши дубль у ворота Райо Вальєкано (5:2) у третьому турі Ла Ліги.

Про це повідомляє ESPN.

Ці голи стали для юного іспанця 50-м та 51-м за основну команду "блаугранас". Він у віці 19 років і 49 днів став наймолодшим гравцем в історії п'ятірки найсильніших європейських ліг, який забив 50 м'ячів.

Ламін перевершив показники Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе. Загалом він провів 154 матчі, в яких також віддав 52 асисти.

Нагадаємо, що в липні Ямал став чемпіоном світу, а до цього вигравав Євро-2024. Вундеркінд Барселони – наймолодший гравець в історії, кому вдалось тріумфувати на двох цих турнірах.