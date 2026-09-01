Ямал встановив бомбардирський рекорд, оформивши дубль у Ла Лізі
Ламін Ямал
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Вінгер Барселони Ламін Ямал записав собі в актив чергове досягнення, оформивши дубль у ворота Райо Вальєкано (5:2) у третьому турі Ла Ліги.
Про це повідомляє ESPN.
Ці голи стали для юного іспанця 50-м та 51-м за основну команду "блаугранас". Він у віці 19 років і 49 днів став наймолодшим гравцем в історії п'ятірки найсильніших європейських ліг, який забив 50 м'ячів.
Ламін перевершив показники Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе. Загалом він провів 154 матчі, в яких також віддав 52 асисти.
Нагадаємо, що в липні Ямал став чемпіоном світу, а до цього вигравав Євро-2024. Вундеркінд Барселони – наймолодший гравець в історії, кому вдалось тріумфувати на двох цих турнірах.