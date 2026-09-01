Барселона підписала іменитого форварда Арсенала

Бразильський нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус продовжить кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Іспанії.

Контракт розрахований на три роки – до кінця червня 2027 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 10 мільйонів євро плюс 4 мільйони можливих бонусів.

Бразильський форвард виступав за Арсенал з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 123 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 32 голами та 22 асистами.

Нагадаємо, тривалий час Барселона намагалася підписати Хуліана Альвареса. Попри бажання самого аргентинця змінити клуб, каталонці наткнулися на стійке небажання Атлетико Мадрид підсилювати прямого конкурента по іспанській Ла Лізі.