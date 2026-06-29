Клуб МЛС оголосив про підписання Левандовського
Роберт Левандовський
ФК Чикаго Файр
Польський нападник Роберт Левандовський став гравцем Чикаго Файр.
Про це повідомила пресслужба клубу американської МЛС.
Контракт розрахований до кінця сезону-2027/28. Фінансові деталі не розголошуються.
Додамо, що у сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонську Барселону 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти.
Контракт Левандовського з "блаугранас" чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.