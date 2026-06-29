Клуб МЛС оголосив про підписання Левандовського

Польський нападник Роберт Левандовський став гравцем Чикаго Файр.

Про це повідомила пресслужба клубу американської МЛС.

Контракт розрахований до кінця сезону-2027/28. Фінансові деталі не розголошуються.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Додамо, що у сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонську Барселону 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти.

Контракт Левандовського з "блаугранас" чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.