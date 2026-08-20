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Я вірю в роботу Деку: тренер Барселони – про головну трансферну ціль клубу

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 11:02
Я вірю в роботу Деку: тренер Барселони – про головну трансферну ціль клубу
Ганс-Дітер Флік
Marc Graupera/FC Barcelona

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав позицію, яку команді варто підсилити до завершення трансферного вікна.

Його слова передає Goal.

Фахівець заявив, що каталонці потребують нового нападника. Він підтвердив, що "блаугранас" продовжують працювати над підписанням центрального форварда.

"Ми перебуваємо в пошуку нападника, "дев'ятки". Деку чудово справляється зі своєю роботою вже тривалий час. Сподіваюся та твердо вірю, що трансфер відбудеться. Я вірю в роботу Деку", – сказав Флік.

Зазначимо, що в нинішнє міжсезоння Барселону залишили Роберт Левандовський і Ферран Торрес. Також після завершення оренди каталонці відмовились підписувати Маркуса Решфорда.

Вже тривалий час чинні чемпіони Іспанії хочуть придбати Хуліана Альвареса, проте Атлетико не бажає продавати свого форварда. Напередодні з'явилась інформація, що Барселона знайшла альтернативу нападнику збірної Аргентини.

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