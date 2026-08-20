Інтер визначився із майбутнім Мартінеса, яким цікавиться Барселона

Міланський Інтер не розглядає варіанту прощання зі своїм лідером команди Лаутаро Мартінесом на тлі інтересу з боку каталонської Барселони.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Чемпіон світу-2022 є альтернативою для "блаугранас" через те, що нападник Атлетико Хуліан Альварес, якого вони намагалися підписати, із великою ймовірністю залишиться у Мадриді.

Водночас "нерадзуррі" не отримували ще жодних пропозицій від каталонців щодо можливого трансферу 28-річного аргентинського нападника.

За даними Джанлуки Ді Марціо, каталонський клуб поки не звертався до міланської сторони щодо трансферу аргентинського форварда.

Мартінес має чинний контракт із італійським грандом до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Лаутаро виступає за Інтер із літа 2018-го, провівши у футболці "нерадзуррі" вже 376 матчів (175 голів і 56 асистів).

Раніше повідомлялося, що міланський колектив узгодив угоду з Ліверпулем щодо трансферу півзахисника Кертіса Джонса. Чемпіони Італії вже підписали Джеда Спенса та Джона Стоунза.