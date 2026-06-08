Карпати оголосили розклад матчів на літні тренувальні збори

У понеділок, 8 червня, львівські Карпати оприлюднили розклад товариських матчів у рамках літньої підготовки до нового сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

22 червня команда Франа Фернандеса повертається із відпустки. До 4 липня "зелено-білі" працюватимуть на клубній базі у Бартатові. Після чого вирушать до Словенії, де Карпати продовжать свою підготовку до 19 липня.

Після повернення до Львова львівський клуб проведе ще дві контрольні гри проти рівненського Вереса.

Загалом у "левів" заплановано сім товариських зустрічей, у двох суперник ще не визначився.

Календар контрольних матчів Карпат

02.07. Карпати (Львів) – Фенікс-Маріуполь

03.07. Карпати (Львів) – Нива (Тернопіль)

09.07. Карпати (Львів) – ЧФР Клуж (Румунія)

11.07. Карпати (Львів) – Браво (Словенія);

17.07. Карпати (Львів) – суперника буде визначено пізніше;

18.07. Карпати (Львів) – суперника буде визначено пізніше;

25.07. Карпати (Львів) – два поєдинки проти Вереса (Рівне).

Нагадаємо, що за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 Карпати фінішували 9-ми, набравши 41 бал у 30-ти турах.

У новому сезоні на уболівальників львівського клубу чекає дещо оновлена команда. Після останнього туру колективу покинули голкіпери Андрій Кліщук та Назар Домчак, а також вінгер Пауло Вітор та нападники Ігор Невес, Бубакар Фаал.