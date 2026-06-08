Карпати оголосили розклад матчів на літні тренувальні збори
У понеділок, 8 червня, львівські Карпати оприлюднили розклад товариських матчів у рамках літньої підготовки до нового сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба "левів".
22 червня команда Франа Фернандеса повертається із відпустки. До 4 липня "зелено-білі" працюватимуть на клубній базі у Бартатові. Після чого вирушать до Словенії, де Карпати продовжать свою підготовку до 19 липня.
Після повернення до Львова львівський клуб проведе ще дві контрольні гри проти рівненського Вереса.
Загалом у "левів" заплановано сім товариських зустрічей, у двох суперник ще не визначився.
Календар контрольних матчів Карпат
- 02.07. Карпати (Львів) – Фенікс-Маріуполь
- 03.07. Карпати (Львів) – Нива (Тернопіль)
- 09.07. Карпати (Львів) – ЧФР Клуж (Румунія)
- 11.07. Карпати (Львів) – Браво (Словенія);
- 17.07. Карпати (Львів) – суперника буде визначено пізніше;
- 18.07. Карпати (Львів) – суперника буде визначено пізніше;
- 25.07. Карпати (Львів) – два поєдинки проти Вереса (Рівне).
Нагадаємо, що за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 Карпати фінішували 9-ми, набравши 41 бал у 30-ти турах.
У новому сезоні на уболівальників львівського клубу чекає дещо оновлена команда. Після останнього туру колективу покинули голкіпери Андрій Кліщук та Назар Домчак, а також вінгер Пауло Вітор та нападники Ігор Невес, Бубакар Фаал.