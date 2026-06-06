Кривбас викупив контракт голкіпера Карпат

Криворізький Кривбас активував опцію викупу воротаря Карпат Олександра Кемкіна.

Про це повідомив офіційний сайт Кривбасу.

Сторони уклали контракт терміном на три роки. Фінансові деталі трансферу не повідомляються.

За інформацією порталу Transfermarkt, львівський клуб отримав компенсацію у розмірі 175 тисяч євро.

Минулий сезон Кемкін провів у Кривому Розі на правах оренди. 23-річний голкіпер зіграв 26 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких 7 разів зберіг свої ворота "сухими".

Влітку 2024-го Кемкін підписав контракт із Карпатами. У сезоні 2024/25 воротар зіграв 19 матчів за "зелено-білих", у яких пропустив 25 голів. На рахунку голкіпера було 9 кліншитів.

Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар Карпат Назар Домчак став гравцем празької Славії. Також "леви" попрощалися з резервним голкіпером Андрієм Кліщуком, нападником Бабукаром Фаалом, бразильцями Ігорем Невесом та Пауло Вітором.