Карпати попрощалися з бразильським форвардом

Бразильський нападник Ігор Невес залишить Карпати на правах вільного агента.

Про це повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

30 червня 2026 року завершується контракт Невеса з львівським клубом. Карпати вирішили не продовжувати співпрацю з 27-річним футболістом.

Бразилець приєднався до "левів" влітку 2023 року та допоміг команді повернутися до УПЛ. Загалом Невес зіграв за Карпати 73 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 7 асистів.

Останні пів року бразилець грав на правах оренди за львівський Рух. Нападник відзначився двома голами у 13 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Карпати залишили чотири футболісти: 19-річний голкіпер Назар Домчак, воротар Андрій Кліщук, бразильський вінгер Пауло Вітор та нападник Бабукар Фаал.