Карпати підписали новий контракт з лідером команди

Львівські Карпати зберегли у команді півзахисника Амбросія Чачуа, продовживши дію контракту.

Про це повідомив офіційний сайт "левів".

Нова угода з досвідченим футболістом діятиме до 30 червня 2028 року.

Амбросій Чачуа є вихованцем львівських Карпат, за які дебютував у листопаді 2013 року. Під час футбольної кар'єри хавбек виступав за казахський Акжаїк, Торпедо Кутаїсі та луцьку Волинь.

У 2021 році Амбросій повернувся у рідний клуб, з яким пройшов шлях від Другої ліги до УПЛ. Загалом за Карпати 32-річний футболіст провів 227 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів у всіх турнірах.

У минулому сезоні на рахунку Чачуа 3 голи та 2 асисти у 31 матчі.

Влітку Карпати покинули п'ять футболістів: 19-річний воротар Назар Домчак, резервний голкіпер Андрій Кліщук, вінгер Пауло Вітор, нападники Бабукар Фаал та Ігор Невес.

Раніше повідомлялося, що Карпати проведуть вісім спарингів у межах підготовки до нового сезону.