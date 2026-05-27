Фернандес – про роботу у Карпатах: Переживаю дуже щасливий етап у житті

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес розповів про свою адаптацію в Україні.

Його слова передає пресслужба "левів".

Іспанський спеціаліст, що перші тижні у новій для нього країні були складними через різкий контраст у культурі, мові та навіть у підході до тренувань.

"Насправді зараз я переживаю дуже щасливий етап у житті. Я вже значно краще освоївся в клубі, у місті та в країні загалом. Зізнаюся, що перші тижні були для мене доволі складними. Це був дуже різкий контраст у культурі, мові й навіть у підході до тренувань – усе суттєво відрізнялося від того, до чого я звик. Проте з часом і завдяки великій підтримці людей у клубі я зміг адаптуватися. Тепер я почуваюся дуже щасливим і сподіваюся, що цей період триватиме якомога довше", – сказав 46-річний фахівець.

Окремо іноземний спеціаліст висловився про те, наскільки екстремальним для нього є період роботи у країні, де триває повномасштабна війна.

Фернандес зізнався, що йому випадала нагода поспілкуватися із військовими та почути їхні особисті історії. За його словами, це змусило його ще сильніше захоплюватися українським народом.

Фран додав, що на відстані, він міг лише уявляти, як живеться людям в Україні, які попри усі труднощі намагаються продовжувати жити.

Також іспанський наставник "зелено-білих" розповів, що був присутній на кількох пам'ятних заходах, зокрема, на вшануванні фаната Карпат Тараса, який загинув на війні проти Росії.

"Такі моменти допомагають глибше відчути біль людей і родин, які переживають ці втрати. Тепер я набагато краще розумію вашу ситуацію. Якщо спочатку мені було непросто все це осягнути, то зараз я значно глибше усвідомлюю, через що вам доводиться проходити. І я вважаю, що цей досвід змінює мене не лише як професіонала, а й як людину. Він дуже мене збагачує та допомагає особистісно зростати", – відповів коуч львівського клубу.

Нагадаємо, що Фернандес очолив Карпати у січні 2026-го, коли замінив біля керма команди звільненого Владислава Лупашка. Відтоді зелено-білий колектив провів під його керівництвом 14 ігор (6 перемог, 4 нічиї та 4 поразки).

У квітні 2026-го головного тренера "левів" визнали найкращим наставником місяця в УПЛ.

Львівський клуб на чолі з Фернандесом фінішував 9-м у розіграші УПЛ-2025/26 (41 бал). У крайньому турі чемпіонату "зелено-білі" вдома поступилися луганській Зорі (1:2).

Раніше повідомлялося, що Карпати продадуть свого першого номера Назара Домчака, який перебереться у празьку Славію.