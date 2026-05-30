Олександрія може підписати досвідченого захисника Карпат

Колишній воротар Карпат Андрій Кліщук, а також чинний захисник "левів" Володимир Адамюк можуть стати гравцями Олександрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Дуже активна на ринку Олександрія попри те, що доля клубу невизначена. Ми писали про те, що в шортлистах був і ексголкіпер Карпат Андрій Кліщук.



Ну і доволі близький до підписання контракту, досвідчений захисник, знову ж таки, львівського клубу Володимир Адамюк на права вільного агента. З того, що я чув, очікується, що він підпише контракт на 2 роки", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.