Карпати визначилися із заміною Домчака: до "левів" перейде 19-річний голкіпер Оболоні – ТаТоТаке

Львівські Карпати визначилися із заміною Назара Домчака та Андрія Кліщука на воротарській позиції.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Основними голкіперами "левів" на наступний сезон стануть: Юрій-Володимир Герета, який як стверджує ТаТоТаке перейшов безплатно з Руха до Карпат, та чинний воротар Оболоні Денис Марченко. Стверджується, що керівництво "левів" вже узгодило цей перехід зі столичним клубом.

Карпати заплатили за Марченка суму майже вдвічі меншу за 2 мільйони євро, проте з наступного його трансферу Оболонь отримає 20 відсотків від суми переходу.

Зауважимо, що 19-річний Денис Марченко провів у футболці "пивоварів" цього сезону 11 матчів, у яких пропустив 15 м'ячів та 4 рази залишив ворота недоторканними. 22-річний Юрій-Володимир Герета захищав кольори Руха 28 матчів у кампанії-25/26. У них пропустив 43 голи та 5 разів залишив ворота "сухими".

Зазначимо, що наприкінці цього сезону Назар Домчак перейшов до празької Славії, а резервний голкіпер команди Андрій Кліщук покинув клуб як вільний агент.

Нагадаємо, що напередодні гамбійський форвард Карпат Бабукар Фаал став гравцем чеської Вікторії Пльзень.