Спрацювало те, що награвали на тренуваннях: Кабаєв – про розгромну перемогу над Зрінські

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що у матчі проти боснійського Зрінські спрацювало багато моментів, які команда награвала на тренуваннях.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми задоволені, що сьогодні спрацювало багато з того, чому приділяли увагу останнім часом на тренуваннях. Це позитивний момент. Думаю, у таблицю зараз ніхто не буде дивитися, заглянемо у неї 18 грудня, коли зіграємо останній матч Ліги конференцій. Ще багато роботи попереду", – сказав Кабаєв.

Нагадаємо, в третьому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо розгромило Зрінські (6:0), а Шахтар переміг Брейдаблік (2:0). Ці результати дозволили Україні піднятися в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Зауважимо, що одразу п'ять українців потрапили до символічної збірної третього туру основного етапу Ліги конференцій за версією Sofascore. Також стало відомо, скільки Динамо та Шахтар заробили за свої єврокубкові звитяги.