Когут: Ми ще не забивали на елітному рівні, але все попереду

Півзахисник Лівого Берега Іван Когут вважає, що матч 3 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря був успішним для команди, хоч вони і не забили гол.

Його слова передає пресслужба "лелек".

"Зіграли достойно, віддали всі сили. Відновлюватимемося, відпочинемо і рухатимемося далі. Так, ми поки не забивали на елітному рівні, ми дебютанти, набиватимемо гулі і далі гра все покаже. Я б не сказав, що в нас є побоювання перед суперниками, все з цим добре. Нам тренер ще скаже щодо цього матчу власні зауваження, але, вважаю, що ми виконали установку на гру", — сказав футболіст.

У попередньому турі команда Маріно Пушича програла Поліссю. Лівий Берег без шансів поступився Ворсклі. Наразі "гірники" мають 6 очок в активі, а Лівий берег залишається єдиною командою, в якої немає жодного балу.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.