Чорноморець орендував колишнього скандального хавбека Дніпра-1 та півзахисника Полісся

Чорноморець оголосив про перехід півзахисника Металіста 1925 Ігоря Когута, а також хавбека Богдана Панчишина, який раніше виступав за Полісся-2.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Умови переходу офіційно не розголошуються, але, за інформацією Transfermarkt, обидва гравці відіграють за Чорноморець другу частину сезону-2024/25 на правах оренди.

28-річний Когут у поточному сезоні зіграв за харківський клуб 4 матчі, в яких результативними діями не відзначився.

На професійному рівні також грав за Дніпро та Дніпро-1. За які загалом провів 173 матчі, у яких відзначився 28 голами та 18 асистами.

Також нагадаємо, що свого часу гравець міг перейти в Карпати, однак виявилося, що проти підписання хавбека виступили львівські вболівальники, які не забули скандальні висловлювання гравця про Захід України та Степана Бандеру.

21-річний Панчишин є вихованцем львівського футболу, а на професійному рівні півзахисник минулого сезону захищав кольори Звягеля. Згодом перебрався в Полісся, за другу команду якого провів 11 матчів у поточному розіграші Другої ліги-2024/25.

У зимове трансферне вікно Чорноморець раніше підписав півзахисника Полісся Еміля Мустафаєва та ексфорварда Колоса Дениса Безбородька.