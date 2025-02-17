Чорноморець орендував колишнього скандального хавбека Дніпра-1

Півзахисник Металіста 1925 Ігор Когут до кінця поточного сезону виступатиме за Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець вже приїхав в Одесу, де на правах оренди гратиме за "моряків".

Зазначимо, що чинна угода Когута з Металістом 1925 діятиме ще півтора року.

28-річний півзахисник у поточному сезоні зіграв за харківський клуб 4 матчі, в яких результативними діями не відзначився.

На професійному рівні також грав за Дніпро та Дніпро-1. За які загалом провів 173 матчі, у яких відзначився 28 голами та 18 асистами.

Також нагадаємо, що свого часу гравець міг перейти в Карпати, однак виявилося, що проти підписання хавбека виступили львівські вболівальники, які не забули скандальні висловлювання гравця про Захід України та Степана Бандеру.

Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання найкращого молодого гравця Албанії 2024 року.