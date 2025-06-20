Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Чорноморець поповнився трьома новачками

Андрій Мошкун — 20 червня 2025, 23:13
Чорноморець поповнився трьома новачками
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець підписав контракти з трьома новими футболістами.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

До Чорноморця приєдналися 26-річні півзахисники-близнюки Іван і Микола Когути, які останні два сезони виступали за Лівий Берег.

Також гравцем "моряків" став 29-річний захисник Олександр Осман, який перейшов з Оболоні та має досвід гри за київське Динамо.

У Чорноморці, який напряму вилетів у Першу лігу минулого сезону, наголошують, що ці трансфери є важливими для досягнення мети на сезон 2025/26 – швидкого повернення до УПЛ.

Водночас Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.

Когут Осман Чемпіонат України, Перша ліга Чорноморець

Когут

Троє гравців Металіста 1925 залишили клуб на правах оренди
Чорноморець орендував колишнього скандального хавбека Дніпра-1 та півзахисника Полісся
Чорноморець орендував колишнього скандального хавбека Дніпра-1
Когут: Ми ще не забивали на елітному рівні, але все попереду
Колишній півзахисник Дніпра-1 перейшов у склад Металіста 1925

Останні новини