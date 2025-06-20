Чорноморець поповнився трьома новачками

Одеський Чорноморець підписав контракти з трьома новими футболістами.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

До Чорноморця приєдналися 26-річні півзахисники-близнюки Іван і Микола Когути, які останні два сезони виступали за Лівий Берег.

Також гравцем "моряків" став 29-річний захисник Олександр Осман, який перейшов з Оболоні та має досвід гри за київське Динамо.

У Чорноморці, який напряму вилетів у Першу лігу минулого сезону, наголошують, що ці трансфери є важливими для досягнення мети на сезон 2025/26 – швидкого повернення до УПЛ.

Водночас Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.