Троє гравців Металіста 1925 залишили клуб на правах оренди

Харківський Металіст 1925 оголосив про відхід трьох своїх футболістів на правах оренди.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Так, Ігор Когут продовжить кар'єру в одеському Чорноморці, Реймонд Овусу став гравцем австрійського Горна, а Олексій Сидоров приєднався до Колоса.

На рахунку ганського хавбека 12 матчів у всіх турнірах, в яких він по одному разу відзначився голом та асистом.

Сидоров за 15 зіграних матчів зміг записати на свій рахунок два забитих м'ячі та одну результативну передачу, а Когут не відзначився результативними діями за сім поєдинків.

Зазначимо, що усі орендні угоди розраховані до кінця поточного сезону.

Раніше Металіст 1925 програв аутсайдеру Першої ліги в товариському матчі.