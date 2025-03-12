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Троє гравців Металіста 1925 залишили клуб на правах оренди

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 14:26
Троє гравців Металіста 1925 залишили клуб на правах оренди
Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 оголосив про відхід трьох своїх футболістів на правах оренди.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Так, Ігор Когут продовжить кар'єру в одеському Чорноморці, Реймонд Овусу став гравцем австрійського Горна, а Олексій Сидоров приєднався до Колоса.

На рахунку ганського хавбека 12 матчів у всіх турнірах, в яких він по одному разу відзначився голом та асистом.

Сидоров за 15 зіграних матчів зміг записати на свій рахунок два забитих м'ячі та одну результативну передачу, а Когут не відзначився результативними діями за сім поєдинків.

Зазначимо, що усі орендні угоди розраховані до кінця поточного сезону.

Раніше Металіст 1925 програв аутсайдеру Першої ліги в товариському матчі.

Когут Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Футбольні трансфери

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