Шість голів та серія пенальті: огляд матчу Іспанія – Нідерланди

У неділю, 23 березня, збірна Іспанії з футболу у серії післяматчевих пенальті здолала Нідерланди у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА та вийшла в 1/2 фіналу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3, а в серії 11-метрових був зафіксований результат 5:4. Ламін Ямал єдиний у складі "Фурії Роха", хто не реалізував пенальті.

Огляд матчу

Ліга націй – плейоф

1 /4 фіналу, 23 березня

Іспанія – Нідерланди 3:3 (1:0) – 5:4 у серії пенальті

(перший матч 2:2)

Голи: 1:0 – 8 Оярсабаль, 1:1 – 54 Депай, 2:1 – 67 Оярсабаль, 2:2 – 79 Матсен, 3:2 – 103 Ямаль, 3:3 – 109 Сімонс

Зазначимо, що у півфінал Ліги націй також вийшли Португалія, Франція та Німеччина. Суперниками Іспанії стануть французи. Матчі 1/2 фіналу відбудуться у Німеччині.

Напередодні збірна України поступилась Бельгії за право грати в дивізіоні А Ліги націй. "Синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Також українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.