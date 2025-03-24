Визначились півфінальні пари Ліги націй
За підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги націй в Дивізіоні А були сформовані півфінальні пари.
У фінал чотирьох вийшли Іспанія, Португалія, Франція та Німеччина. Матчі 1/2 фіналу відбудуться у Німеччині.
4 червня Німеччина у Мюнхені прийме команду Португалії, а наступного дня Іспанія зустрінеться з Францією у Штутгарті.
- Німеччина – Португалія
- Іспанія – Франція
Фінал турніру відбудеться 10 червня, також передбачений матч за 3-тє місце.
Напередодні збірна України поступилась Бельгії за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй.