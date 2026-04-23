Це пи***ць: Гаві емоційно відреагував на травму Ямала, через яку той ризикує пропустити ЧС-2026

Денис Іваненко — 23 квітня 2026, 13:05
Ламін Ямал
Getty Images

Півзахисник Барселони Гаві висловився про травму Ламіна Ямала, яку зірковий вінгер напередодні отримав у матчі проти Сельти (1:0).

Його слова передає BarçaTimes.

Він назвав цю втрату суттєвою для команди. 21-річний гравець сподівається, що найгірші прогнози не справдяться.

"Для мене Ламін – найкращий. Це лайно. Це пи***ь, сподіваюся, що все обійдеться мінімальними наслідками. Це болісний удар для нас, тому що він абсолютно ключовий гравець.

Він був засмучений у роздягальні, бо розуміє, наскільки він важливий для нас. Я не знаю, скільки триватиме його відсутність, але сподіваюся, що якнайменше, бо він нам потрібен", – сказав Гаві.

Після гри іспанські ЗМІ повідомили, що Ямал міг розірвати м'яз задньої поверхні стегна. Попереду на нього очікують обстеження та тести, які визначать характер травми та термін відновлення.

За найгіршим сценарієм іспанець може навіть пропустити ЧС-2026. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня.

