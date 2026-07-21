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ФІФА прибрала з протоколу фіналу ЧС-2026 червону картку Паредесу

Олег Дідух — 21 липня 2026, 13:41
ФІФА прибрала з протоколу фіналу ЧС-2026 червону картку Паредесу
Getty Images

Червона картка опорному півзахиснику збірної Аргентини Леандро Паредесу була прибрана з протоколу фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Дейл Джонсон.

Нагадаємо, після завершення фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (поразка 0:1 у овертаймі) Паредес влаштував бійку з іспанськими футболістами, за що отримав червону картку від арбітра Славко Вінчича. Проте згодом вилучення Паредеса з невідомих причин зникло з протоколу матчу.

Проте це не означає, о Паредес уникне покарання за свою поведінку. Раніше повідомлялося про те, що ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування бійки, що трапилася після завершення матчу.

Нагадаємо, Паредес у заключних матчах ЧС-2026 грав із тріщиною ребра.

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Паредес

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