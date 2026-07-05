Гаві: Не чув, щоби партнери по команді критикували Роналду
Кріштіану Роналду
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Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві заявив, що скептично ставиться до критики на адресу легендарного форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Слова 21-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.
"Я ніколи не чув, щоб товариші по команді критикували Кріштіану – лише люди ззовні… Його товариші по команді дуже його поважають. Він – один із найкращих гравців усіх часів, він може створити різницю в будь-який момент", – заявив хавбек.
Нагадаємо, Іспанія та Португалія зустрінуться в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться у понеділок, 6 липня, у Далласі (штат Техас, США). Початок – о 22:00 за київським часом.
Раніше Роналду став найстаршим автором голу в історії плейоф чемпіонату світу, реалізувавши пенальті у поєдинку 1/16 фіналу проти Хорватії.