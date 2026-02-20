Гаві відновив тренування з Барселоною

Півзахисник Барселони Гаві близький до повернення на поле.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, 20 лютого, 21-річний футболіст почав виконувати частину вправ у загальній групі. Останніми днями збільшив інтенсивність тренувань.

У Барселоні позитивно оцінюють перспективи повноцінного повернення футболіста до складу найближчим часом.

У вересні Гаві переніс артроскопію для лікування травми внутрішнього меніска, а час відновлення оцінювався приблизно в 4-5 місяців.

Цього сезону 21-річний іспанець відіграв за Барселону лише 2 матчі, упродовж 66 хвилин. У них він віддав одну гольову передачу.

Напередодні Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом.