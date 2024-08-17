Ашур: Довго чекав на можливість зіграти на домашньому стадіоні

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур поділився очікуваннями про матч третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти Інгульця.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Ми не знаємо з яким планом приїде суперник, але ми можемо зробити певні припущення, враховуючи його попередні матчі. Тепер ми маємо транслювати нашу енергію трохи в інші речі: в позиційну гру і готовність до того, що позиційна гра — це дуже важко. Всі хочуть досягнути якогось мінімуму, але не завжди вдається швидко. Дійсно, це буде нелегким випробуванням.

Я особисто дуже довго чекав на цю подію, щоб зіграти на домашньому стадіоні. Я одного разу вже був присутнім і це чарівна атмосфера. Зі своєї сторони я переконаний, що вся команда зробить все, щоб уболівальники отримали насолоду від гри — цієї конкретної та всіх майбутніх, тому запрошую на гру і "зграя" на вас чекає", — сказав наставник.