Ашур: Довго чекав на можливість зіграти на домашньому стадіоні
Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур поділився очікуваннями про матч третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти Інгульця.
Його слова передає пресслужба "вовків".
"Ми не знаємо з яким планом приїде суперник, але ми можемо зробити певні припущення, враховуючи його попередні матчі. Тепер ми маємо транслювати нашу енергію трохи в інші речі: в позиційну гру і готовність до того, що позиційна гра — це дуже важко. Всі хочуть досягнути якогось мінімуму, але не завжди вдається швидко. Дійсно, це буде нелегким випробуванням.
Я особисто дуже довго чекав на цю подію, щоб зіграти на домашньому стадіоні. Я одного разу вже був присутнім і це чарівна атмосфера. Зі своєї сторони я переконаний, що вся команда зробить все, щоб уболівальники отримали насолоду від гри — цієї конкретної та всіх майбутніх, тому запрошую на гру і "зграя" на вас чекає", — сказав наставник.
Нагадаємо, житомиряни здобули мінімальну перемогу в матчі другого туру проти Шахтаря. Зазначимо, що після гри між гравцями розпочалася масова бійка.
Раніше Ашур розповів, коли Богдан Кушніренко та Лукас Тейлор повернуться на поле, також з'явилася інформація щодо термінів відновлення Едуарда Сарапія.