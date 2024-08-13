Сарапій може повернутися до матчів за Полісся раніше, ніж очікувалося

Центральний захисник житомирського Полісся Едуард Сарапій може повернутися до гри за команду вже у вересні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сьогодні в Києві Едуарду було зроблено операцію на коліні. Як з'ясувалося, пошкодження центрбека виявилося не настільки серйозним, як повідомлялося раніше.

Також було проведено косметичну операцію з усічення зайвої частини меніска, тиск на яку спричиняв хронічне запалення і призвів до набряку коліна. Лікарі прогнозують, що футболіст приступить до повноцінних тренувань уже за 5-6 тижнів.

Нагадаємо, Сарапій приєднався до Полісся цього літа. Раніше житомирський клуб також підписав Данила Бескоровайного з Кривбаса, який невдовзі після переходу порвав хрестоподібні зв’язки коліна.