Ашур розповів, коли травмовані гравці Полісся повернуться на поле

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів, що Богдан Кушніренко та Лукас Тейлор вже за тиждень повернуться в загальну групу.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Припускаємо, що Кушніренко і Лукас наступного тижня будуть наближатися до загальної групи. По Сарапію: вже була інформація, що не все так критично, як вважалося, на перший погляд, бо це була більше косметична операція.

Луїфер сьогодні, як ви бачили, вже в загальній групі почав займатися, треба набирати форму і чекаємо на його повноцінне повернення", — сказав наставник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що центральний захисник житомирян Едуард Сарапій може відновитися від травми вже у вересні.

Напередодні Полісся мінімально перемогло Шахтар в межах другого туру Української Прем'єр-ліги. Зазначимо, що після матчу між гравцями розпочалася масова бійка.