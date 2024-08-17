Динамо зіграє проти Карпат, Полісся прийме Інгулець у 3 турі УПЛ

Сьогодні, 17 серпня, відбудеться три матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, житомирське Полісся прийматиме Інгулець, Динамо зіграє проти Карпат, а Зоря зустрінеться з Олександрією.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 17 серпня

13:00. Зоря — Олександрія

15:30. Полісся — Інгулець

18:00. Динамо — Карпати

Нагадаємо, у другому турі житомиряни сенсаційно перемогли Шахтар, Інгулець розписав мирову нічию із Колосом, а львівські "леви" розбили Кривбас з рахунком 3:0.

Після матчу наставник криворіжців Юрій Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту Карпат — Владиславу Лупашку, пізніше стали відомі деталі конфлікту між Юрієм та тренерським штабом львів'ян.

Напередодні ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, а Ворскла впевнено здолала Оболонь.