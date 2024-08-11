Летіли іскри: гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку після фінального свистка

Гравці Шахтаря та Полісся почали з’ясовувати стосунки після завершення очного матчу в 2 турі чемпіонату України-2024/25.

Цьому передували більш ніж 10 хвилин компенсованого часу, впродовж яких "гірники" штурмувати ворота Євгена Волинця, але так і не змогли врятуватися від поразки — Полісся перемогло з рахунком 1:0.

Одразу після фінального свистка зав’язалася сутичка між Волинцем та Валерієм Бондарем, яка за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.