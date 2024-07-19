Тренер Полісся: Переважна частина мого життя — це робочий процес

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував своє призначення наставником "вовків", та сказав, що переважна частина його життя — це робочий процес.

Про це він заявив на Youtube-каналі клубу.

"Я давно звик до того, що маю певну роль і функції які я маю виконувати. Змінився контекст, довелося дуже швидко поставити десь поруч із собою емоції, бо в той момент коли я дізнався що стану головним тренером, то довелося одразу безпосередньо про роботу, тому звикатися часу не було. Переважна більшість мого життя — це робочий процес, нічого фундаментально не змінилося, можу сказати що та сама зануреність у роботу яка в мене була все моє свідоме життя вона залишається і наразі, бо інакше я не вмію працювати", — сказав фахівець.

Нагадаємо, Ашур став наставником Полісся наприкінці травня 2024 року, він замінив Сергія Шищенка, який підхопив команду після звільнення Юрія Калитвинцева і допоміг "вовкам" пробитися у Лігу конференцій.

Раніше житомиряни підписали конголезького півзахисника Джері Йока, та бразильського нападника Пайшао. Також житомирці підсилились гравцями Дніпра-1: захисниками Олексієм Авраменком та Едуардом Сарапієм, а також форвардом Олексієм Гуцуляком.