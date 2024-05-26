Полісся перемогло Шахтар і пробилося в єврокубки: огляд матчу
Полісся вдома обіграло Шахтар у матчі 30 туру чемпіонату України-2023/24. Матч завершився за рахунком 2:0.
Завдяки цій перемозі Полісся обійшло в турнірній таблиці Рух і здобуло путівку у кваліфікацію Ліги конференцій.
Огляд
Чемпіонат України — УПЛ
30 тур, 25 травня
Полісся (Житомир) — Шахтар (Донецьк) 2:0
Склади команд
Полісся: Кудрик, Михайліченк, Чоботенко, Шабанов, Назаренко, Танковський (Чечер 90+5), Кушніренко, Таллес (Крамар 90+2), Луіфер, Мустафаєв, Ндукве (Фортюне 68)
Шахтар: Твардовський, Педріньйо (Сікан), Міроші, Ракицький (Лемкін 23), Гочолейшвілі, Назарина, Кевін, Марлон (Цуканов), Бондаренко (Криськів 63), Швед, Траоре
Голи: 1:0 — Педріньйо (автогол) 27, 2:0 — Ернандес 29
Попередження: Кевін 90+4, Фортюне 90+5