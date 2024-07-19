Полісся оголосило про підписання конголезького півзахисника

Конголезький півзахисник Джері Йока підписав контракт із житомирським Поліссям.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Угода із 18-річним легіонером розрахована на 4 роки.

Йока розпочав свою кар’єру на батьківщині. На професійному рівні виступав за клуб «RCM» з Другої Ліги Республіки Конго. Зазначимо, що Йока встиг відзначитися забитим м'ячем у товариському матчі з Полісся-2.

Раніше житомирці оголосили про підписання чергового гравця Дніпра-1 Едуарда Сарапія.