Визначилися фіналісти чемпіонату світу 2026

Збірна Аргентини з футболу стала другим фіналістом чемпіонату світу 2026 року з футболу. У півфінальному протистоянні команда обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри.

Таким чином підопічні Ліонеля Скалоні у матчі за трофей зустрінуться з Іспанією, яка у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію. Англія ж зустрінеться з французами у матчі за третє місце ЧС-2026.

Аргентина вийшла у сьомий фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина/ФРН, яка грала у вирішальних матчах 8 разів. Для Іспанії це буде 2-й фінал чемпіонату світу в історії.

Розклад вирішальних матчів ЧС-2026

19 липня. 00:00. Матч за 3-тє місце: Франція – Англія

19 липня. 22:00. Фінал: Іспанія – Аргентина

Зауважимо, що лідер Аргентини Ліонель Мессі та француз Кіліан Мбаппе продовжать боротися за звання найкращого бомбардира вже у вирішальних матчах ЧС-2026. Наразі в обох по 8 голів.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу у чвертьфіналі здолали Швейцарію лише в екстратаймах (3:1). перед цим вибили Єгипет (3:2), більшу частину часу будучи в ролі наздоганяючих, а в першому матчі плейоф мали труднощі з Кабо-Верде (3:2).

Іспанія ж у чвертьфіналі розібралася з Бельгією, а до цього вибила Португалію та Австрію. За весь турнір іспанці пропустили лише 1 гол.