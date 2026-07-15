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Тренер збірної Аргентини оцінив справедливість результату матчу Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 15 липня 2026, 13:27
Тренер збірної Аргентини оцінив справедливість результату матчу Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026
Ліонель Скалоні
Getty Images

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про перемогу Іспанії над Францією (2:0) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Ole.

Тренер "альбіселесте" вважає, що підсумковий результат протистояння виявився справедливим. Він похвалив "Фурію Роху", відзначивши її прогрес протягом турніру.

"Я подивився частину поєдинку Іспанії, більше не зміг. Думаю, вона перемогла заслужено. "Фурія Роха" провела чудову гру, вона поступово додавала від матчу до матчу, і це був її найповніший поєдинок на чемпіонаті світу.

Вітаю їх, вони перемогли чесно та справедливо. Я радий за Луїса де ла Фуенте, він цього заслуговує, він чудова людина. Цей спеціаліст завжди мені допомагав. Подивимося, що буде далі, але він цілком заслужив це", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що другий фіналіст чемпіонату світу визначиться у протистоянні між збірними Англії та Аргентини. Воно відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні прогноз на цей матч зробив Мирон Маркевич. Він назвав свого переможця, який, на думку досвідченого тренера, визначиться в екстратаймах.

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