Герой збірної Іспанії перевершив національний рекорд Касільяса на ЧС

Перший номер збірної Іспанії Унаї Сімон побив національний рекорд завдяки нулю у півфіналі ЧС-2026 проти Франції.

Про це інформує сайт ФІФА.

Голкіпер Атлетик Більбао зберіг свої володіння "на замку", а команда Луїса де ла Фуенте здобула перемогу над "Ле Бльо" з рахунком 2:0.

Для Сімона цей матч став восьмим без пропущених м'ячів на чемпіонатах світу та шостим – у поточному Мундіалі. Унаї вдалося перевершити досягнення легендарного Ікера Касільяса, на рахунку якого сім ігор без пропущених голів на світовій першості у футболці "Червоної Фурії".

Цікаво, що колишній воротар мадридського Реала брав участь у чотирьох ЧС, тоді як для Сімона цей Мундіаль став лише другим у кар'єрі. Дебютний був у Катарі в 2022-му році.

Відзначимо, що воротар "басків" виступає за національну команду із листопада 2020-го. Відтоді провів за збірну 65 ігор, у яких пропустив 49 голів та відіграв 30 "сухих" поєдинків. Разом із Іспанією у 2023-му переміг у Лізі націй, а у 2024-му став чемпіоном Європи.

Нагадаємо, що раніше Унаї встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю хвилин поспіль без пропущених голів (519).

Додамо, що суперник "Червоної Фурії" визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом).